 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны Ноль кадров в секунду. Выпуск 172: Вискарь и каннибалы Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1 Мэтт Гроунинг работает над мультсериалом о пьющей принцессе «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Sonic Mania — демонстрация бонус-уровней и игры на время

До выхода Sonic Mania осталось всего ничего, так что авторы игры закончили отделываться намёками и продемонстрировали так бонус-уровни, которым порадует нас ностальгический полусиквел 16-битных «Соников».

Хорошие новости! Во-первых, бонусов будет два вида. Во-вторых, на сей раз создатели вспомнили не о милых пробежках из Sonic 2, а о куда более необычных шарообразных мирах из Sonic 3, которые предлагали перекрасить все синие сферы в красные, при этом не касаясь последних и не имея возможности остановиться, замедлиться или хотя бы перестать ускоряться. Ну, тех самых мирах, которых в Sonic & Knuckes было что-то типа 134217728 (пусть и с некоторыми повторами), но доступ к ним открывал картридж с первой частью серии.

Второй вид бонусов частично вдохновлён игрой Sonic CD: в ней герою предстоит гоняться за НЛО, собирая по пути кольца и повышающие скорость сферы.

А ещё в Sonic Mania появится режим прохождения уровней на время и соответствующие таблицы рекордов. Что, в общем-то, логично — игра, заточенная под скорость, идеально подходит для подобных соревнований.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Sonic Mania — трейлер коллекционного издания
 
Nintendo Switch — игры в стартовой линейке и за её пределами
 
Sonic Forces — прохождение уровня Green Hill Zone

Тоже интересно

 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 56
 
Кино Тизер фильма «007 спектр»
 
Кино Анонс трейлера фильма «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа»
 
Кино Джон Бойега в одной «Сфере» с Эммой Уотсон
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 158: Человек-авоська
 
Кино Трейлер фильма «Дизлайк»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика