Sonic Mania — демонстрация бонус-уровней и игры на время

До выхода Sonic Mania осталось всего ничего, так что авторы игры закончили отделываться намёками и продемонстрировали так бонус-уровни, которым порадует нас ностальгический полусиквел 16-битных «Соников».

Хорошие новости! Во-первых, бонусов будет два вида. Во-вторых, на сей раз создатели вспомнили не о милых пробежках из Sonic 2, а о куда более необычных шарообразных мирах из Sonic 3, которые предлагали перекрасить все синие сферы в красные, при этом не касаясь последних и не имея возможности остановиться, замедлиться или хотя бы перестать ускоряться. Ну, тех самых мирах, которых в Sonic & Knuckes было что-то типа 134217728 (пусть и с некоторыми повторами), но доступ к ним открывал картридж с первой частью серии.

Второй вид бонусов частично вдохновлён игрой Sonic CD: в ней герою предстоит гоняться за НЛО, собирая по пути кольца и повышающие скорость сферы.

А ещё в Sonic Mania появится режим прохождения уровней на время и соответствующие таблицы рекордов. Что, в общем-то, логично — игра, заточенная под скорость, идеально подходит для подобных соревнований.