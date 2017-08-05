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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Кристина Хендрикс и Джон Слэттери снимутся в драме о династии Романовых

Сценарист «Клана Сопрано» и создатель «Безумцев» Мэттью Вайнер собирает звёздных участников своей осыпанной теленаградами ретро-драмы для работы над новым многосерийным проектом под названием «Романовы». На съёмочной площадке вновь оказались вместе Кристина Хендрикс («Хэп и Леонард») и Джон Слэттери («Вице-президент»), а в ближайшее время на одну из ключевых ролей рассчитывают привлечь Джона Хэмма.

Восьмисерийная драматическая антология, сюжетные подробности которой пока не разглашаются, расскажет восемь отдельных историй о наших современниках, проживающих в различных уголках планеты и считающих себя потомками императорской семьи Романовых.

Помимо Хендрикс и Слэттери в актёрском составе проекта значатся Изабель Юппер («Она»), Джек Хьюстон («Подпольная империя»), Аманда Пит («Брокмайр») и Марта Келлер.

Вайнер выступает создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и режиссёром сериала. В производственном процессе участвует студия Weinstein Television. Премьера драмы состоится в следующем году.

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