Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру Tacoma.
BioWare Montreal пришёл конец — но работы создатели Mass Effect: Andromeda всё-таки не лишились.
- Sony отчиталась об успехах за прошлый квартал — осторожно, японское издательство считает прибыли в йенах!
- Игры Capcom не оправдывают ожиданий издателя — всё-таки люди не готовы покупать что угодно, покуда на коробке популярное название.
- Деньги текут рекой: успехи Injustice 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Friday the 13th: The Game и других игр — всё ещё идущая разработка не мешает некоторым проектам приносить миллионы.
- В сборник .hack//G.U. Last Recode войдёт новая глава — вот как надо делать HD-переиздания.
- Amazon слил полное издание Battlefield 1 — и выйдет оно раньше, чем три четверти задуманных дополнений.
- Sinner: Sacrifice for Redemption — китайский Dark Souls — как бы из игры не вышел аналог китайских ёлочных игрушек.
- Профинансированная фанатами тактика от автора Final Fantasy Tactics воскресла — одна студия профукала все деньги, другой придётся выполнять работу.
- Новые игры в серии Persona — сплошные спин-оффы.
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy проложил дорогу другим ремастерам от Activision — и даже воскрешениям франчайзов!.. Если повезёт, то не только на мобилках.
- Titanfall 2 была успешна, франчайз не умрёт — получим ли мы Titanfall 3 — другой вопрос.