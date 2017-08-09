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Первоисточник: filmratings.com Прямая ссылка на новость:

«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся возрастным рейтингом R

Фильм режиссёра Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» официально получил рейтинг R за «насилие, сексуальные сцены, обнажёнку и грубые выражения». И если фильм сорвёт банк, то это никак не отразится на положении вещей, хотя поклонники захотят ещё больше взрослой фантастики.

Разумеется, у оригинала 1982 года тоже был взрослый рейтинг. Можно говорить о некой преемственности, ну и поблагодарить продюсера Ридли Скотта тоже будет не лишним.

Действие сюжета «Бегущего по лезвию 2049» разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Новый бегущий по лезвию — офицер полиции Лос-Анджелеса К (Райан Гослинг) — раскрывает старую тайну, которая может ввергнуть остатки общества в неимоверный хаос. Расследование К приводит его к Рику Декарду (Харрисон Форд) — бывшему бегущему по лезвию, пропавшему 30 лет назад.

Кино выходит 6 октября 2017 года.

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