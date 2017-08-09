Анонсирован новый шутер от Gearbox Software

Вслед за Valve новую игру анонсировала и Gearbox Software. И, подобно породившим Steam товарищам, которые помогли студии Рэнди Пичфорда выбиться в люди за счёт дополнений к первой Half-Life, создаёт она не давно ожидаемый триквел, а сетевой проект с уклоном в коллекционные карточные игры — Project 1v1.

Разве что Gearbox Software делает не полноценную ККИ, а сетевой шутер с видом от первого лица, который элементами ККИ каким-то образом разбавят.

Подробностей «секретного проекта» родители Borderlands и Battleborn не разглашают, но уже до конца лета они обещают провести небольшой тест среди ограниченного числа записавшихся геймеров, так что какую-то информацию мы получим уже достаточно скоро.