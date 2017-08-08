Самое продаваемое аниме за 31 июля — 6 августа

«Твоё имя» добавило 77 231 копию, и теперь их 715 625 — вторая неделя выдалась не блестящей. Если после первой фильм Макото Синкая был достаточно близок к «Ходячему замку», то теперь разрыв изрядно увеличился, ведь продажи «Замка» за вторую неделю подросли аж на 200 631 диск. Сравнивать уже уместнее с «Рыбкой Поньо на утёсе», стартовавшей с 502 228 копий, а затем добавившей к ним ещё 138 262 DVD.

Но замедлившееся шествие «Твоего имени» по чарту — тот случай, когда бриллианты мелкие. Наглядно убедиться в этом позволяет пустынный ландшафт прошедшей недели: из относительных новинок лишь очередной том «Сейрен» со своими стандартными 780 копиями, да новые части бесконечных сериалов «Ван-Пис», «Наруто» и «Жемчуг дракона» со схожими показателями.

Вторая неделя выдалась хорошей для «Дикой пляски мечей», аудитория которой не сразу добралась до магазинов — в результате ещё 4 162 проданных диска, и уже 12 972 в сумме. Да и у второго проекта ufotable дела тоже оказались лучше, чем можно было предположить по дебюту — тираж «Сказаний Зестирии: Креста 2» достиг 4 111 проданных боксов. Между прочим, у первого сезона было всего 2 216 — судя по результатам продолжения, где-то там, вне чартов Oricon, он тоже вполне неплохо продаётся.

«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» имеет на своём счету 24 235 проданных копий после двух недель и остаётся стабильным по сравнению с первым томом, даже улучшив результат на три сотни.

Предсказуемо, но всё равно примечательно резкое падение продаж «Королевского наставника» — у него 1 926 дисков на первой неделе, и ещё 299 DVD на второй. Эти цифры смотрятся весьма печально при сравнении с первым томом и его 5 329 копиями на старте.

А теперь дополнения к предыдущему выпуску — несколько дебютировавших теперь уже на позапрошлой неделе аниме не попали тогда в топ. Расширенная версия исправила это упущение, так что мы узнали их продажи, и они вас не порадуют: «Восторженное семейство 2» начало с 1 694 копий — у первого сезона было вдвое больше, у «Дневника Хинако» 1 584 проданных диска, а у «Алисы и Дзоуроку» и того меньше — 530 экземпляров. Неплохи дела лишь у «Моей геройской академии 2» — ещё 693 диска для первого тома, а в сумме их уже 4 838.