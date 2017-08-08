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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Игра престолов» продолжает бить рекорды

Фэнтезийный эпик «Игра престолов» в очередной раз доказал свою крутость. Так уж вышло, что недавняя хакерская атака на серверы HBO не только не навредила сериалу, а даже помогла. Доказательством тому служит новый рекорд, установленный четвёртым эпизодом седьмого сезона под названием Spoils of War.

Отныне новая рейтинговая высота «Игры престолов» — 10,2 млн человек у экранов. Для сравнения, четвёртую серию пятого сезона посмотрело 6,8 млн человек, а четвёртую серию шестого — 7,8 млн. Да и в целом это абсолютный рекорд для сериала — ближе всех к этой цифре лишь предыдущий рекордсмен — первая серия нынешнего сезона Dragonstone с аудиторией 10,1 млн зрителей.

Как известно, сценарий четвёртого эпизода был слит в сеть хакерами 31 июля, а сам видеофайл — пусть и крайне низкого качества — из-за халатности одного из международных дистрибьюторов появился в интернете за два дня до воскресной премьеры. Но, видимо, оба этих неприятных для канала события сделали и без того отличной серии столь роскошную рекламу, что «Игра престолов» заслуженно и без труда взяла очередную рейтинговую планку.

А из очередного ролика о создании седьмого сезона все желающие смогут узнать, как создавалась та самая сцена, которая превратила Spoils of War в один из лучших эпизодов сериала:

 
 
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Темы
 
Игра престолов
 4 августаЧетвёртая серия седьмого сезона «Игры престолов» утекла в сеть 31 июляХакеры добрались до седьмого сезона «Игры престолов»
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