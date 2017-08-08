Канал Fox будет насиловать сериал «24 часа»

Готовьте любую руку, потому что сейчас она ударит вас по лицу.

У телеканала Fox для вас хорошие новости. Феерически обосравшись с афроамериканским перезапуском «24 часа: Наследие», сетевые руководители оказались в полной жопе: продолжать плохой сериал всё-таки невыгодно, а признать сериал плохим — ещё более стрёмно.

Поэтому принято смелое решение образцово-показательно финтить ушами. Следите за хитрым мышлением Fox; у франчайза слямзят его фирменную фишку — сюжет в реальном времени — и прикрутят к чему-нибудь другому. Да! «24 часа», может быть, станут антологией! Хрясь! Это рука ударила по лицу, а вы и не заметили.

Представители 20th Century Fox TV уже начали переговоры с исполнительными продюсерами сериала — Говардом Гордоном, Брайаном Грэйзером и Джоэлом Сурноу.

У Fox есть какая-то гениальная идея, которая никак не связана с антитеррористической деятельностью оригинала. Создатели постараются придумать или позаимствовать из реальной жизни драматическую историю, которая разрешится за сутки в реальном времени. Возможен упор на экшен или на эмоции, на что угодно.

Вот чего точно не хотят в Fox, так это связываться с нынешним политическим климатом в Штатах — про нынешнюю администрацию или последние выборы точно снимать не будут. По их мнению, зрителей уже тошнит от всего перечисленного.

Короче! Бауэр, приди, порядок наведи!