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Первоисточник: movieweb.com Прямая ссылка на новость:

«Бегущий по лезвию 2049» разжился ещё двумя композиторами

Особо важную часть фильма «Бегущий по лезвию 2049» — звуковую дорожку — будут подстраховывать сразу три композитора: ранее заявленный Йоханн Йоханнссон («Прибытие», «Убийца»), Бенджамин Уолфиш («Лекарство от здоровья», «И гаснет свет...») и какой-то неизвестный хрен Ханс Циммер.

По словам режиссёра Дени Вильнёв, норвежский композитор Йоханнссон справился со своей основной задачей — сочинил главную музыкальную тему (с атмосферным и захватывающим звучанием), которая без изменений появится в фильме. Но задача в целом оказалась настолько сложной, что потребовалась дополнительная помощь, пришлось выписать двух специалистов.

Мелодия Йоханнссона написана под большим влияние Вангелиса — композитора оригинального «Бегущего по лезвию». Ещё Вильнёв добавил, что сюжет точно обойдётся без закадрового голоса. Очень остроумная шутка.

Действие сюжета «Бегущего по лезвию 2049» разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Новый бегущий по лезвию — офицер полиции Лос-Анджелеса К (Райан Гослинг) — раскрывает старую тайну, которая может ввергнуть остатки общества в неимоверный хаос. Расследование К приводит его к Рику Декарду (Харрисон Форд) — бывшему бегущему по лезвию, пропавшему 30 лет назад.

Фильм выходит в октябре 2017 года.

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