Телеовощи. Выпуск 182: Томатам слава

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:06 —
|Новости
|01:00:10 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:20:40 —
|«Озарк» — 1x01—02 (премьера)
|01:32:51 —
|«Миднайт, Техас» — 1x01 (премьера)
|01:38:56 —
|«Посередине» — 1x01 (премьера)
|01:44:56 —
|«Игроки» — 3x01 (премьера сезона)
|01:49:25 —
|«Стрелок» — 2x01—02 (премьера сезона)
|01:52:53 —
|«Тёмная материя» — 3x08
|02:00:35 —
|«Игра престолов» — 7x02
|02:15:47 —
|«Штамм» — 4x02
|02:17:20 —
|«Форс-мажоры» — 7x03
|02:22:09 —
|«Спасение» — 1x03
|02:29:10 —
|«Кровавые гонки» — 1x07
|02:33:23 —
|«Проповедник» — 2x06
|02:35:22 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x02—03 (впечатления Ларисы)
|02:39:37 —
|«Банши» — 1x08—10 (впечатления Михаила)
|02:45:23 —
|«Рэй Донован» — 3x01—02 (впечатления Михаила)
|02:49:56 —
|Благодарим наших спонсоров
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