Новости аниме — лучшее за неделю

- «Алиса или Алиса: Брат-сестролюб и его сёстры-близнецы» — анонс — двойное сестролюбство!
- Лучшее аниме 2016 года — голосование — анимешники не тормоза.
- «Горизонт Диа» — новый франчайз Square Enix — они сделают свою «Фантазию Гранблю», с ходячими замками.
- Обновлённый «Код Гиасс» — названия, тизер, даты выхода — третьего сезона стоит ждать не раньше, чем через год.
- «Негодные принцы: Аниме-караван» — анонс аниме про воспитание королевских особ — пачка принцев на одну принцессу.
- «Двое за рулём» — анонс аниме про мотогонки — милые девочки на мотоциклах с колясками.
- «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер с английскими субтитрами — нешуточная драма и зрелищный экшен.
- «Конец легенд 2» — второй трейлер — бесконечный конец.
- «Место между небом и морем» — анонс аниме про космических рыбаков — в космосе никто не услышит твой «Язь!».
- «Цвета Мицубощи» — трейлер — милые маленькие девочки милы.