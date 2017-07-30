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Marvel vs. Capcom: Infinite — Чунь Ли получит новое лицо

Если файтинг Marvel vs. Capcom: Infinite оттолкнул вас дизайном некоторых персонажей из стана Capcom, то у нас есть хорошие новости: авторы признали проблему и работают над её решением.

Продюсер игры заявил, что сейчас они вовсю трудятся над переработкой модельки Чунь Ли и других персонажей Capcom, но процесс обновления ещё не закончен, так что и показать им пока нечего.

Мы, конечно, не рассчитываем, что в итоге ситуация повторит историю с Injustice 2, где женские персонажи выглядели откровенно уродливо в первых роликах, но в итоге на большинство из них можно было смотреть без боли, а анимация лиц и вовсе оказалась одной из лучших в индустрии. Но пусть хотя бы пропорции доведут до ума.

Marvel vs. Capcom: Infinite выходит 19 сентября.

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Marvel vs. Capcom: Infinite (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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