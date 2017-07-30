На Западе выйдут VR-игры, показанные в рамках ChinaJoy Expo

Издательство Sony явно понимает, что PlayStation VR активно нуждается в новых играх: недаром же практически все анонсы, сделанные издателем на E3, касались их VR-шлема. Чтобы обеспечить стабильный поток проектов, Sony начала обращать внимание на разработчиков со всего мира, в том числе и из Китая. И на недавней шанхайской выставке ChinaJoy Expo она презентовала четыре проекта (три из них — китайские), которые доберутся и до нас. Как минимум часть из них выйдет и на PC, да и анонсы западных релизов у некоторых из них уже были, но мы об этих творениях ещё не печали, так почему бы не воспользоваться поводом?

Stifled

Подобно недавно вышедшей Perception, Stifled — хоррор о слепом персонаже, который видит своё окружение только благодаря эхолокации. Не будешь шуметь — не сможешь видеть. Будешь шуметь — привлечёшь внимание врагов. Прохождение, соответственно, строится на балансировании между ориентацией в пространстве и избеганием врагов.

The Walker

The Walker от студии китайской Haymaker — фэнтезийный экшен, который взвалит на игрока роль потомка древнего клана, умело комбинирующего боевые навыки и магию для борьбы с демонами.

Kill X

Kill X от китайской VIVA Games — триллер, забрасывающий игрока на остров, где обосновалась, может, не злая, но откровенно беспринципная корпорация, готовая на любые эксперименты ради изобретения бессмертия (китайский клон Umbrella? Umdrella?). Геймплей, как и положено аналогу Resident Evil, будет комбинировать решение головоломок и отстрел мутировавших жителей острова.

Legion Commander

Legion Commander от ChangYou Games — фэнтезийная смесь стратегии и всё набирающего популярность жанра — карточной игры. Авторы обещают три фракции (орки, люди, эльфы) и 36 заклинаний.