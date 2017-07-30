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На Западе выйдут VR-игры, показанные в рамках ChinaJoy Expo

Издательство Sony явно понимает, что PlayStation VR активно нуждается в новых играх: недаром же практически все анонсы, сделанные издателем на E3, касались их VR-шлема. Чтобы обеспечить стабильный поток проектов, Sony начала обращать внимание на разработчиков со всего мира, в том числе и из Китая. И на недавней шанхайской выставке ChinaJoy Expo она презентовала четыре проекта (три из них — китайские), которые доберутся и до нас. Как минимум часть из них выйдет и на PC, да и анонсы западных релизов у некоторых из них уже были, но мы об этих творениях ещё не печали, так почему бы не воспользоваться поводом?

Stifled

Подобно недавно вышедшей Perception, Stifled — хоррор о слепом персонаже, который видит своё окружение только благодаря эхолокации. Не будешь шуметь — не сможешь видеть. Будешь шуметь — привлечёшь внимание врагов. Прохождение, соответственно, строится на балансировании между ориентацией в пространстве и избеганием врагов.

The Walker

The Walker от студии китайской Haymaker — фэнтезийный экшен, который взвалит на игрока роль потомка древнего клана, умело комбинирующего боевые навыки и магию для борьбы с демонами.

Kill X

Kill X от китайской VIVA Games — триллер, забрасывающий игрока на остров, где обосновалась, может, не злая, но откровенно беспринципная корпорация, готовая на любые эксперименты ради изобретения бессмертия (китайский клон Umbrella? Umdrella?). Геймплей, как и положено аналогу Resident Evil, будет комбинировать решение головоломок и отстрел мутировавших жителей острова.

Legion Commander

Legion Commander от ChangYou Games — фэнтезийная смесь стратегии и всё набирающего популярность жанра — карточной игры. Авторы обещают три фракции (орки, люди, эльфы) и 36 заклинаний.

5
Кадры из игры Stifled
3
Кадры из игры The Walker
2
Кадры из игры Kill X
3
Кадры из игры Legion Commander
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Галерея Stifled (PC, PlayStation 4) The Walker (PlayStation 4) Kill X (PlayStation 4) Legion Commander (PC, PlayStation 4)
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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