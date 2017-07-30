Новости игр — лучшее за неделю

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«Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare Call of Duty: WWII — слитый трейлер зомби-режима Army of The Dead У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание Новое аниме лета 2017 года
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Игры
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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