Новости кино — лучшее за неделю

- «Мстители: Война бесконечности» — постер — к этому постеру киновселенная шла последние десять лет.
- «Напарник» — трейлер — изыди, бесовское отродье!
- «Оно» — трейлер — это бесовское отродье может остаться.
- «Лига справедливости» и невидимые усы Супермена — дурик, ты почему не сбрил усы?
- Джеймс Кэмерон хочет подарить «Терминатору» новую трилогию — человек, который раньше ограничился двумя частями, теперь хочет три фильма.
- IMAX терпит убытки и возвращается к двухмерному формату — долой трёхмерное рабство!
- Студия Warner Bros. хочет купить «Чудо-женщине» парочку номинаций на «Оскар» — экранизация комикса опять штурмует киноакадемию.
- «Бонд 25» выйдет в ноябре 2019 года со старым агентом 007 — депрессивный осенний Бонд.
- «Тёмная башня» — телеролик с отсылками и постеры — на Башне держится весь мир Стивена Кинга.
- На постановку «Бонда 25» претендуют три режиссёра: Дени Вильнёв, Ян Деманж и Дэвид Маккензи — Джеймс не против отношений с мужчинами, если они хорошие режиссёры.
- Нил Бломкамп приступает к постановке следующего студийного фильма — приключения африканца в Голливуде продолжаются.
- Мир Джона Уика расширяют спин-оффом про балерину-киллера — смертельное па-де-де со спин-оффом.