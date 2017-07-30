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АНИМЕ
 
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Лучшее аниме 2016 года — голосование

На дворе конец июля, лето пошло на убыль, 2017-й давно перевалил за середину... Что делает Всеяредакция? Всеяредакция начинает подводить итоги прошлого года! Наш тотемный Слоупок разбушевался. Но ведь лучше поздно, чем никогда?

Как бы то ни было, предлагаем дорогим читателям проголосовать за Лучшие аниме-сериалы 2016 года. Со времён составления шорт-листа мы ещё сократили количество номинаций: под нож пошли «Графон года», «Лучшая короткометражка», «Лучший сериал по оригинальному сценарию». Первая — по причине размытости критериев оценки, вторая — из-за бесполезности, и все сериалы из неё перекочевали в номинацию «Аниме года» (долой дискриминацию по длине эпизода!), третья — из-за слишком малого количества номинантов. Но не расстраивайтесь: вас ждут аж одиннадцать полноценных номинаций, в которых можно голосовать, как вам вздумается.

В общем, изучайте списки претендентов, определяйте достойнейших и голосуйте, голосуйте, голосуйте! А потом зовите друзей и знакомых, чтобы они тоже голосовали. А мы через недельку опубликуем итоги как по версии участников подкаста «ЕВА», так и по версии наших дорогих читателей и слушателей. И обещаем на этот раз не затягивать.

Поехали
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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