Новые сериалы 31 июля — 6 августа

Премьера +

Discovery Channel

Проект в жанре антологии берётся рассказывать о поимке специалистами ФБР знаменитых преступников современности. В первом сезоне речь пойдёт о рассылавшем по почте самодельные бомбы Теодоре Качинском по прозвищу Унабомбер и офицере ФБР Джиме Фицджеральде — специалисте по лингвистике, чьи передовые методы сбора данных помогли схватить преступника после двадцати лет его бесплодных поисков. Фицджеральд предположил, что ключом к поимке неуловимого террориста могут стать в языке написанного Качинским «Манифеста», где он подробно изложил свои планы в борьбе с ущемлением человеческих свобод в современном мире.