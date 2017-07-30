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Новые сериалы 31 июля — 6 августа

Первой неделе августа есть, что предложить в сериальном плане: психологический триллер «Грешница» от кабельного канала USA, криминальная драма «Охота на Унабомбера» от Discovery, а также три комедии «Гостевая книга» от TBS, «Как поступил бы Diplo?» от Viceland и «Товарищ детектив» от Amazon. Вдобавок на телеэкраны возвращается брутальный фиксер с ворохом семейных проблем Рэй Донован.

Вторник, 1 августа

 
Премьера+
Discovery Channel
Охота на Унабомбера Manhunt: Unabomber

антология, драма, криминал

В ролях Пол Беттани, Сэм Уортингтон, Крис Нот, Киша Касл-Хьюз, Марк Дюпласс, Джереми Бобб

Проект в жанре антологии берётся рассказывать о поимке специалистами ФБР знаменитых преступников современности. В первом сезоне речь пойдёт о рассылавшем по почте самодельные бомбы Теодоре Качинском по прозвищу Унабомбер и офицере ФБР Джиме Фицджеральде — специалисте по лингвистике, чьи передовые методы сбора данных помогли схватить преступника после двадцати лет его бесплодных поисков. Фицджеральд предположил, что ключом к поимке неуловимого террориста могут стать в языке написанного Качинским «Манифеста», где он подробно изложил свои планы в борьбе с ущемлением человеческих свобод в современном мире.

Видео

 
Конец сезона3
Hulu
Без обязательств Casual

комедия

В ролях Микейла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Линн Барр, Няша Хатенди, Фрэнсис Конрой, Патрик Хьюсингер

Тринадцатая серия под заголовком The Hermit & the Moon завершит третий сезон комедии от Hulu.

Среда, 2 августа

 
Премьера+
USA Network
Грешница The Sinner

триллер

В ролях Джессика Бил

В приступе необъяснимой ярости молодая мать совершает публичный акт агрессии и, к собственному ужасу, не может объяснить причины своего поступка. Сыщик-одиночка, одержимый желанием выяснить скрытые мотивы главной героини, берётся исследовать глубины психики своей клиентки и жестокие тайны её прошлого.

Видео

 
Конец сезона3
Audience Network, DirecTV
Королевство Kingdom

драма, спорт

В ролях Фрэнк Грилло, Киле Санчес, Мэтт Лауриа, Джонатан Такер, Джоэнна Гоуинг, Пол Уолтер Хаузер

Создатель Байрон Баласко

Финальный третий сезон бойцовской драмы завершится десятым эпизодом под названием Lie Down in the Light.

Видео

Четверг, 3 августа

 
Премьера+
Viceland
Как поступил бы Diplo? What Would Diplo Do?

комедия

В ролях Джеймс ван Дер Бик

Создатель Джеймс ван Дер Бик

Это история о жизни глазами парня, без труда влюбляющего в себя многотысячную толпу, однако не блещущего добродетелями в личном общении.

Видео

Пятница, 4 августа

 
Сезон2
Netflix
Жаркое американское лето: Первый день лагеря Wet Hot American Summer: First Day of Camp

комедия

В ролях Джанин Гарофало, Джейсон Шварцман, Пол Радд, Маргерит Моро, Кристофер Мелони, Кен Марино

Создатель Майкл Шоуолтер, Дэвид Уэйн

События разворачиваются в 1981 году. Главные герои — обитатели еврейского летнего лагеря, которым предстоит пережить самые непростые каникулы в их жизни.

Сериал служит своеобразным приквелом одноимённого фильма 2001 года, чьё действие, в отличие от оригинала, начинается с первого дня пребывания в лагере. Все отдыхающие полны сил и покуда, счастливцы, совершенно не задумываются над существованием таких неприятных вещей, как обломки космической станции...

Видео

Воскресенье, 6 августа

 
Сезон5
Showtime
Рэй Донован Ray Donovan

драма, криминал, детектив

В ролях Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Джон Войт, Эдди Марсан, Питер Джейкобсон, Эллиотт Гулд

Создатель Энн Бидерман

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Рэй Донован — довольно необычный специалист, зарабатывающий на жизнь тем, что в обход всяких законов помогает богатым и знаменитым клиентам решать возникающие у них проблемы разной степени тяжести. Однако и у самого Рэя проблем в жизни хоть отбавляй, и разбираться с ними ему зачастую приходится своими силами.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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