Ноль кадров в секунду. Выпуск 173: Девичье детство Судакова

Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $402 из $500
Ближайшая цель: Спецвыпуски с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
|01:04 —
|Китайский Souls-клон Sinner
|06:50 —
|Как бы полные издания Battlefield 1 и Titanfall 2
|09:51 —
|Capcom недовольна продажами своих игр
|19:26 —
|Прощание с BioWare Montreal
|21:02 —
|Новая часть .hack//G.U. для PS4-переиздания
|22:01 —
|Activision прониклась переизданиями
|26:22 —
|10 минут нытья в Life is Strange: Before the Storm
|29:22 —
|Unsung Story нашла новых авторов
|33:59 —
|В Mario + Rabbids Kingdom Battle будет поющий босс
|34:50 —
|Успехи Sony и разных игр
|42:01 —
|Психоз в Hellblade, анонс Анонсирована Q.U.B.E. 2
|45:08 —
|Бонус-уровни в Sonic Mania
|50:47 —
|Origin Access дорожает в России
|52:33 —
|Дневник разработки Hunt: Showdown
|55:12 —
|Спин-оффы для серии Persona
|57:12 —
|В Middle-earth: Shadow of War появятся лутбоксы, 30 лет Creative Assembly
|1:00:44 —
|Вопрос про пародийную версию Dark Souls
|1:07:59 —
|Гринберг про Statik
|1:13:06 —
|Гринберг про Age of Barbarian - Extended Cut
|1:20:59 —
|Гринберг про The Coma
|1:22:30 —
|Гринберг про Gunpoint
|1:24:22 —
|Гринберг про Rime
|1:29:21 —
|Горов про Immortal Planet
|1:41:17 —
|Илюхин про Sundered
|1:46:36 —
|Илюхин про INK
|1:51:27 —
|Илюхин про Patapon Remastered
|1:55:45 —
|Илюхин про NBA 2K17
|1:58:04 —
|Илюхин про Final Fantasy 13-2
|2:03:17 —
|Горов про Pyre
|2:04:41 —
|Благодарности спонсорам
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $402 из $500
Ближайшая цель: Спецвыпуски с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
|01:04 —
|Китайский Souls-клон Sinner
|06:50 —
|Как бы полные издания Battlefield 1 и Titanfall 2
|09:51 —
|Capcom недовольна продажами своих игр
|19:26 —
|Прощание с BioWare Montreal
|21:02 —
|Новая часть .hack//G.U. для PS4-переиздания
|22:01 —
|Activision прониклась переизданиями
|26:22 —
|10 минут нытья в Life is Strange: Before the Storm
|29:22 —
|Unsung Story нашла новых авторов
|33:59 —
|В Mario + Rabbids Kingdom Battle будет поющий босс
|34:50 —
|Успехи Sony и разных игр
|42:01 —
|Психоз в Hellblade, анонс Анонсирована Q.U.B.E. 2
|45:08 —
|Бонус-уровни в Sonic Mania
|50:47 —
|Origin Access дорожает в России
|52:33 —
|Дневник разработки Hunt: Showdown
|55:12 —
|Спин-оффы для серии Persona
|57:12 —
|В Middle-earth: Shadow of War появятся лутбоксы, 30 лет Creative Assembly
|1:00:44 —
|Вопрос про пародийную версию Dark Souls
|1:07:59 —
|Гринберг про Statik
|1:13:06 —
|Гринберг про Age of Barbarian - Extended Cut
|1:20:59 —
|Гринберг про The Coma
|1:22:30 —
|Гринберг про Gunpoint
|1:24:22 —
|Гринберг про Rime
|1:29:21 —
|Горов про Immortal Planet
|1:41:17 —
|Илюхин про Sundered
|1:46:36 —
|Илюхин про INK
|1:51:27 —
|Илюхин про Patapon Remastered
|1:55:45 —
|Илюхин про NBA 2K17
|1:58:04 —
|Илюхин про Final Fantasy 13-2
|2:03:17 —
|Горов про Pyre
|2:04:41 —
|Благодарности спонсорам