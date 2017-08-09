 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ноль кадров в секунду. Выпуск 173: Девичье детство Судакова Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 51: Эволюция RPG Лучшее аниме весны 2017 года Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Снегопад» продлён на второй сезон

Кабельный канал FX, не дожидаясь окончания первого сезона, обеспечил сериалу «Снегопад» продление на второй сезон. Криминальная драма о начале кокаиновой эпидемии в Лос-Анджелесе получила смешанные отзывы от критиков, большинство из которых всё же хвалит многосерийную новинку. Рейтинги у сериала средние, но цифры неплохо вырастают за счёт значительного количества отложенных просмотров.

Премьера 5 июля в совокупности с просмотрами в последующие три дня (Live+3) собрала у экранов 2,2 млн зрителей, из которых 1,3 приходятся на ключевую возрастную категорию «18–49 лет». Аудитория каждого нового эпизода составляет около 5 млн зрителей с учётом просмотров на всех платформах. Сериал стабильно держится в пятёрке лучших по показателям в ключевых демо «18–49», «18–34» и «25–54» среди всех премьер канала в этом году.

В сериале снимаются Дамсон Идрис, Серхио Перис-Менчета, Картер Хадсон, Эмиил Риос и другие. Создателями сериала выступают Джон Синглтон, Эрик Амадио и Дэйв Андрон («Правосудие»). Премьера второго сезона «Снегопада» состоится в следующем году.

+ Обсудить
Темы
 
Снегопад
 21 июляВторой сезон «Легиона» получил 10 эпизодов и нового главного злодея 6 июляПилот «Майянцев» отправили на пересъёмку 15 июляБратья Руссо срежиссируют криминальную драму для FX
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Пилот «Майянцев» отправили на пересъёмку
 
Новые сериалы 3–9 июля

Тоже интересно

 
Кино Кадры из фильма «Марсианин»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Конг: Остров черепа»
 
Телеовощи. Выпуск 152: Пресный негр
 
Кино Постер фильма «Варкрафт»
 
Кино Кадры из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Трейлер фильма «Омерзительная восьмёрка» (с русскими субтитрами)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика