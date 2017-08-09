Кабельный канал FX, не дожидаясь окончания первого сезона, обеспечил сериалу «Снегопад» продление на второй сезон. Криминальная драма о начале кокаиновой эпидемии в Лос-Анджелесе получила смешанные отзывы от критиков, большинство из которых всё же хвалит многосерийную новинку. Рейтинги у сериала средние, но цифры неплохо вырастают за счёт значительного количества отложенных просмотров.

Премьера 5 июля в совокупности с просмотрами в последующие три дня (Live+3) собрала у экранов 2,2 млн зрителей, из которых 1,3 приходятся на ключевую возрастную категорию «18–49 лет». Аудитория каждого нового эпизода составляет около 5 млн зрителей с учётом просмотров на всех платформах. Сериал стабильно держится в пятёрке лучших по показателям в ключевых демо «18–49», «18–34» и «25–54» среди всех премьер канала в этом году.

В сериале снимаются Дамсон Идрис, Серхио Перис-Менчета, Картер Хадсон, Эмиил Риос и другие. Создателями сериала выступают Джон Синглтон, Эрик Амадио и Дэйв Андрон («Правосудие»). Премьера второго сезона «Снегопада» состоится в следующем году.