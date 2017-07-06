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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пилот «Майянцев» отправили на пересъёмку

Спин-офф «Сынов анархии» рождается в муках — кабельный канал FX отправил пилотный эпизод криминальной драмы «Майянцы» на пересъёмку. Более того, грядут серьёзные перестановки в актёрском составе — решено заменить исполнителей нескольких ключевых ролей.

Впрочем, ничего из ряда вон выходящего. К примеру, пилот «Сынов» тоже переснимали, прежде чем одобрить производство первого сезона. Та же судьба постигла и свежую премьеру канала — кокаиновую драму «Снегопад». Оба проекта выдержали проверку на прочность и благодаря пересъёмкам получили право на жизнь.

Спин-офф «Сынов анархии», события которого разворачиваются после произошедшего в финале семисезонного оригинала, расскажет о байкерском клубе «Майянцы». Главный герой истории — одержимый местью молодой латиноамериканец Эзекиэль «Эз» Рейес, оказавшийся жертвой махинаций группировки, орудующей на границе Мексики и Калифорнии.

Переснимать срежиссированный Куртом Саттером пилот доверили Норберто Барбе («Проповедник», «Штамм»), который вдобавок входит в коллектив исполнительных продюсеров проекта. Сам Саттер сосредоточится на переписывании сценария. Рекастингом займутся со дня на день. Начало съёмок запланировано на конец лета.

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