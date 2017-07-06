DARLING in the FRANKXX — авторы

Официальный сайт оригинального научно-фантастического телевизионного сериала DARLING in the FRANKXX (и это словосочетание мы не можем внятно перевести до сих пор) объявил тот самый «шокирующий» авторский состав.

И надо признать, он действительно шокирует, в некотором смысле. Когда вы ещё увидите телевизионный сериал, поставленный дизайнером персонажей «Гуррен-Лаганна» и «Трусиков и Чулочка с Поясочком» совместно с дизайнером персонажей «Маги: Королевства магии» и «Фантазии Гранблю», за дизайн персонажей в котором ответственен дизайнер «Твоего имени»… Слишком много слов «дизайнер» для одного абзаца, не правда ли? То-то же.