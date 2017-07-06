DARLING in the FRANKXX — авторы

Официальный сайт оригинального научно-фантастического телевизионного сериала DARLING in the FRANKXX (и это словосочетание мы не можем внятно перевести до сих пор) объявил тот самый «шокирующий» авторский состав.
И надо признать, он действительно шокирует, в некотором смысле. Когда вы ещё увидите телевизионный сериал, поставленный дизайнером персонажей «Гуррен-Лаганна» и «Трусиков и Чулочка с Поясочком» совместно с дизайнером персонажей «Маги: Королевства магии» и «Фантазии Гранблю», за дизайн персонажей в котором ответственен дизайнер «Твоего имени»… Слишком много слов «дизайнер» для одного абзаца, не правда ли? То-то же.
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Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Ацущи Нищигори
|«Идолмастер», эпизоды «Гуррен-Лаганна»
|Второй режиссёр
|Тощифуми Акаи
|эпизоды «Идолмастер: Девушки-золушки»
|Второй сценарист
|Наотака Хаящи
|«Пластиковые воспоминания»
|Дизайнер персонажей
|Масаёщи Танака
|«Твоё имя», «Эти цветы»
|Дизайнер механизмов
|Щигето Кояма
|«Мичико и Хатчин», «Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня»
|Постановщик экшн-сцен
|Хироюки Имаищи
|«Гуррен-Лаганн», «Убей убийство»
|Студии
|Trigger, A-1 Pictures