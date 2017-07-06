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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

DARLING in the FRANKXX — авторы
Постеры аниме «DARLING in the FRANKXX»

Официальный сайт оригинального научно-фантастического телевизионного сериала DARLING in the FRANKXX (и это словосочетание мы не можем внятно перевести до сих пор) объявил тот самый «шокирующий» авторский состав.

И надо признать, он действительно шокирует, в некотором смысле. Когда вы ещё увидите телевизионный сериал, поставленный дизайнером персонажей «Гуррен-Лаганна» и «Трусиков и Чулочка с Поясочком» совместно с дизайнером персонажей «Маги: Королевства магии» и «Фантазии Гранблю», за дизайн персонажей в котором ответственен дизайнер «Твоего имени»… Слишком много слов «дизайнер» для одного абзаца, не правда ли? То-то же.

Авторы
Режиссёр, сценарист Ацущи Нищигори «Идолмастер», эпизоды «Гуррен-Лаганна»
Второй режиссёр Тощифуми Акаи эпизоды «Идолмастер: Девушки-золушки»
Второй сценарист Наотака Хаящи «Пластиковые воспоминания»
Дизайнер персонажей Масаёщи Танака «Твоё имя», «Эти цветы»
Дизайнер механизмов Щигето Кояма «Мичико и Хатчин», «Дремлющая принцесса: История про неизвестную меня»
Постановщик экшн-сцен Хироюки Имаищи «Гуррен-Лаганн», «Убей убийство»
Студии Trigger, A-1 Pictures
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DARLING in the FRANKXX
 3 июляТри анонса студии Trigger
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Три анонса студии Trigger

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