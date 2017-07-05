«Защитники» не могут расплатиться с Фондом кино по счетам

«Защитники» режиссёра Сарика Андреасяна продолжают оставлять кровавый след. Государственный Фонд кино решил поговорить со студией Enjoy Movies на языке судебных исков и попросил вернуть ему 50,8 млн рублей.

Как мы прекрасно помним, студия выпросила определённую сумму на производство фильма с условием стопроцентного возврата. Надо полагать, никакого возврата не произошло. У «Защитников» случилась небольшая жопа со сборами — видите ли, кино с производственным бюджетом в 380 млн должно было заработать миллиард, но получилось только 262,8 млн.

Дело усугубляется тем, что в апреле Федеральная налоговая служба заблокировала счета Enjoy Movies, доначислив 71 млн рублей налога на прибыль. Арбитражный суд в конце апреля признал, что ФНС погорячилась, но счета по-прежнему заблокированы. Собственно, из-за этого кинокомпания угрожает подорвать себя банкротством.

Первоначальные основатели Enjoy Movies: Георгий Малков, Гевонд и Сарик Андреасяны. Позже инвестором стал Владимир Поляков. Относительно недавно Андреасяны (как следует обзащитнившись) решили разделить бизнес, чтобы начать с более чистого «Энджоя». Впрочем, некоторые утверждают, что полноценного разрыва ещё не случилось.

Продюсерами «Защитников» числятся Андреасяны и Поляков. Гевонд Андреасян уже заявил «Ведомостям», что иск Фонда кино никак не щекочет ни его, ни брата. Интересно, кто же тогда просил денег на доделку срамного медведя? Видимо, какие-то другие Андреасяны.