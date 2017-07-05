«Кредо убийцы» станет анимационным сериалом

Не успел талантливый и энергичный Ади Шанкар дождаться премьеры анимационной экранизации культовой видеоигры Castlevania, как объявил, что на подходе у него новый громкий проект. В разработку запущен анимационный сериал по другому знаменитому игровому франчайзу — «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed) от Ubisoft.

Шанкар, на счету которого новый «Судья Дредд», а также короткометражки The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers, известный игроман и приверженец рейтинга R, а ещё он ярый поклонник вселенной Assassin’s Creed и, как следствие, отлично с ней знаком. В общем, компании-разработчику сложно было бы найти человека, более подходящего для перенесения мира игры в сериальную вселенную.

Сам Ади Шанкар в полном восторге от возможности поработать с материалом, о чём и проинформировал общественность в своём фейсбуке:

Счастлив сообщить, что определился с новым проектом! Первую часть Assassin’s Creed я проходил в тот год, когда в погоне за мечтой перебрался в Лос-Анджелес. В то время никого в индустрии я не знал и не мог даже вообразить, что однажды Ubisoft попросит меня взяться за мир Assassin’s Creed и придумать оригинальную историю в форме анимационного сериала.

Кстати, в марте глава по контенту серии Assassin’s Creed Аймар Азаизия заявил, что компания планирует запустить в разработку многосерийный проект по игре. Объявление в фейсбуке Шанкара лишний раз подтвердило его слова. Ждём подробностей.