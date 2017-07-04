Crash Bandicoot N. Sane Trilogy оказался сложнее, чем оригинальные игры

Свежевышедший сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy славен не только отличными продажами (как минимум в Англии, где он расходится быстрее Horizon: Zero Dawn), но и своей сложностью. Игроки и, в особенности, журналисты успели позабыть, насколько сложными бывали платформеры стародавних времён и попытка перепройти трилогию Crash Bandicoot (особенно первую часть) заставила людей увидеть, насколько же они размякли.

Но не всё так однозначно. Особо внимательные геймеры вскоре заметили, что физика в переиздании всё-таки не идентична оригинальной, и это делает игры даже сложнее, чем они были. Люди нашли как минимум два изменения, о которых разработчики не упоминали: во-первых, прыжок Краша банально ускорили, а во-вторых (и это важнее всего) — теперь он соскальзывает с края платформ. Умные граждане предполагают, что виной тому форма базовых моделей Краша и его сестры: дескать, раньше они были прямоугольными, а теперь им закруглили углы.

Это, впрочем, никак не отменяет изуверской сложности первой части Crash Bandicoot, но делать её ещё хардкорнее, пожалуй, не следовало. Будем надеяться, что ситуацию оперативно разрешат с первым же патчем.