Самое продаваемое аниме за 26 июня — 2 июля

Перепись сестролюбов показывает — не перевелись ещё, и даже не собираются. «Эроманга-сенсей» начинает с 9 353 дисков, что даже лучше ожидаемого. Это всё же меньше, чем почти четыре года назад показал на старте второй сезон «Сестрёнки», которая не может быть такой милашкой (17 940 копий), но времена теперь настали другие, тёмные времена, а разница даже не вдвое, так что результат можно признать успешным.

Лучше прогнозов начинает и «Королевский наставник». На втором томе ожидается обвал, но аниме всё равно, похоже, будет претендовать на второй сезон.

Едва выпустился последний том пятого сезона, как «Тетрадь дружбы Нацуме 6» начала поступать на полки магазинов. Потенциал франчайза понемногу исчерпывается, но именно понемногу: 4 685 дисков на этот раз, предыдущий же сезон начинал с 5 646, а в среднем имел 6 148. Безжалостная эксплуатация явно показывает себя более эффективной, чем задержки по четыре года.

«Грех: Семь смертных грехов» ограничился 3 305 копиями — меньше ожидаемого, но всё же больше, чем у двух аниме, бывших на слуху в весеннем сезоне: «Худший учитель магии и Хроника Акаши» продал 2 485 дисков, а «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — 1 434.

Ещё хуже расходится «Цеплять девчонок в подземелье дурно: Оратория меча» — 1 392 дисков, что вчетверо хуже оригинала с его 5 135. А тут, как на грех, ещё и сам этот оригинал выпускается в Blu-ray-боксе и продаёт 3 148 штук (60,5% от средних продаж сериала), намекая, что причина плохих результатов вовсе не во франчайзе.

Новинки новинками, а главным релизом недели всё равно стала «Фантазия Гранблю» со своим третьим томом и его 32 805 копиями, что на 1 164 больше, чем на первой неделе второго тома. Сам второй том уже достиг 38 370 копий.

«Идолмастер: Театр девушек-золушек», лишившись билетной поддержки, упал с 33 208 экземпляров аж до 10 369. И всё равно это довольно много для короткометражки.

«Безумные приключения ДжоДжо 3» выпустили последний том, приглянувшийся 6 913 покупателям (на 800 больше, чем предшествующий). Средние продажи сезона 8 548 копий, у предыдущего было 10 040.

«Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане» выходила в новомодном формате по четыре серии на том (по удвоенной цене, разумеется!), так что теперь благополучно вышел последний и продался 6 759 копиями (+426). Средний тираж по сезону 6 945. Надеяться на продолжение с такими цифрами можно смело, а вот будет ли оно — один Икс ведает.

На прошлой неделе сразу целиком вышли «Цепные хроники: Свет Геккейтаса» и продали 477 дисков в среднем.