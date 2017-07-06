Студия Lionsgate с ветерком прокатит нового «Хеллбоя»

Похоже, новый «Хеллбой: Пробуждение кровавой королевы» нашёл себе прокатчика — студию Lionsgate. Якобы сейчас все заинтересованные стороны находятся на финальной стадии переговоров и уже вряд ли разбегутся.

Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») режиссирует перезапуск с возрастным рейтингом R по сценарию Эндрю Косби («Два ствола», «Эврика»), Кристофера Голдена и Майка Миньолы. Дэвид Харбор («Очень странные дела») исполняет титульную роль.

Пока не известно, является ли кровавая королева той самой Королевой крови из комиксов. Она же Нимуэ из артурианских легенд, которую воскресил Груагах — заклятый враг Хеллбоя. Последний пробудил армию мёртвых рыцарей и одолел Нимуэ, но даже побеждённая, она умудрилась утащить Хеллбоя в ад.

Если вы забыли, то напоминаем: Хеллбой — демон, вызванный из ада оккультистами-нацистами в конце Второй мировой. Но главный герой становится не злодеем, а величайшим детективом по оккультным делам. Выпущено бесчисленное количество комиксов (есть даже истории о приключениях в аду после смерти на Земле). Первый фильм вышел в 2004 году и собрал $ 99 млн при бюджете в $ 66 млн. Сиквел сняли в 2008 году за $ 85 млн, а доход составил $ 160 млн.

Премьера нового фильма может состояться уже в 2018 году.