Осмысленные реплики режиссёров Шумахера, Мактирнана и дель Торо

Тут замечательный фильм «Бэтмен и Робин» отмечает своё двадцатилетие и по такому случаю 77-летний режиссёр этого шедевра Джоэл Шумахер решил покаяться. Далеко не в первый раз:

Извините меня. Я хочу попросить прощения у каждого фаната, которого разочаровал, потому что, как мне кажется, они имеют право требовать извинений.

Господи, какой замечательный человек, пусть и снял страшное говно.

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Ни одной сцены с его участием не было снято. Тут страшно облажался его агент, он пытался выбить ему роль, не зная, какой именно фильм мы делаем. Очень глупая ситуация.

Постановщик «Хищника» рассказал, почему так случилось, что Жан-Клод Ван Дамм чуть было не сыграл инопланетного охотника в экшене 1987 года с Арнольдом Шварценеггером:

Вот так разоблачаются древние киношные мифы.

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Майк Миньола — родитель персонажа. Он принадлежит ему, а не мне. И если ему кажется, что Хеллбою нужен перезапуск, то ничего плохого в этом нет Мне посчастливилось снять два фильма, на два больше, чем можно было мечтать. Могу только пожелать ему удачи.

впервые высказался по поводу перезапуска «Хеллбоя»:

Как видите, если Гильермо и затаил обиду, то умело это скрывает.