Спортивная драма Антона Мегердичева по сценарию Николая Куликова обзавелась полноценным видеороликом — трейлер фильма «Движение вверх» раскрывает главные сюжетные перипетии кинокартины.

В центре повествования — легендарные «три секунды», решившие исход баскетбольной дуэли между сборными СССР и США на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Именно тогда впервые за 36 лет потерпела поражение прослывшая непобедимой команда Штатов. Считавшаяся практически нереальной победа советской сборной стала возможной благодаря упорным тренировкам нашей команды и усилиям её опытнейшего тренера Владимира Кондрашина.

В фильме снялись Владимир Машков, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова и другие.

Картина выйдет в российский кинопрокат 28 декабря 2017 года, а пока предлагаем посмотреть трейлер фильма «Движение вверх».