Молодой лузер снимет кино по мотивам своих детских романов

Студия Twentieth Century Fox и производственная компания Шона Леви 21 Laps санкционировали съёмки экранизации серии фэнтези бестселлеров The Land of Stories. Автор первоисточника — актёр сериала «Лузеры» Крис Колфер.

Самое интересное: 27-летний Колфер не только напишет сценарий, что случается достаточно часто, когда автор адаптирует первоисточник, но и лично срежиссирует фильм. Крис не может похвастаться обширным опытом постановки художественных картин, проще говоря, он полностью отсутствует.

Первая книга — The Wishing Spell — вышла в 2012 году, со временем вселенная The Land of Stories обросла жирком (иллюстрированные книги, аудиокниги, сборники рассказов и скоро обещают выпустить комикс). Шестая и заключительная часть цикла — Worlds Collide — выйдет 11 июля.

Главные герои повествования — близнецы Алекс и Коннер Бэйли, которые после смерти отца переносятся в волшебное царство, где обитают персонажи из классических сказочек. Чтобы вернуться домой (а зачем?) протагонисты должны исполнить типичный в таких случаях ритуал — истребить силы тьмы.

Уникальная формула: ребёнок из нашей реальности попадает в мир волшебства и сказок. Никогда такого в кино не видели.