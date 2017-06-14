 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода Дата выхода и цена Xbox One X Новости игр — лучшее за неделю Сериал Брюса Ли «Воин» отправлен в производство Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Молодой лузер снимет кино по мотивам своих детских романов

Студия Twentieth Century Fox и производственная компания Шона Леви 21 Laps санкционировали съёмки экранизации серии фэнтези бестселлеров The Land of Stories. Автор первоисточника — актёр сериала «Лузеры» Крис Колфер.

Самое интересное: 27-летний Колфер не только напишет сценарий, что случается достаточно часто, когда автор адаптирует первоисточник, но и лично срежиссирует фильм. Крис не может похвастаться обширным опытом постановки художественных картин, проще говоря, он полностью отсутствует.

Первая книга — The Wishing Spell — вышла в 2012 году, со временем вселенная The Land of Stories обросла жирком (иллюстрированные книги, аудиокниги, сборники рассказов и скоро обещают выпустить комикс). Шестая и заключительная часть цикла — Worlds Collide — выйдет 11 июля.

Главные герои повествования — близнецы Алекс и Коннер Бэйли, которые после смерти отца переносятся в волшебное царство, где обитают персонажи из классических сказочек. Чтобы вернуться домой (а зачем?) протагонисты должны исполнить типичный в таких случаях ритуал — истребить силы тьмы.

Уникальная формула: ребёнок из нашей реальности попадает в мир волшебства и сказок. Никогда такого в кино не видели.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 65: Опасный
 
Голливудские режиссёры поддержали антикинотеатральный стартап
 
«Стена» — трейлер
 
Рецензия и отзывы на фильм «Дед Мороз. Битва Магов»
 
Игры Рецензия на игру Mafia III
 
Аниме Новое аниме осени 2016 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика