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Nintendo анонсировала Kirby и Yoshi для Switch

Nintendo анонсировала пару новых платформеров: один из них посвящён Ёши, другой — Кирби. При этом финальных названий у этих игр пока нет, отчего они так и называются: Kirby и Yoshi.

Kirby, будем откровенны, выглядит совершенно обыденно: это очередной двухмерный платформер с трёхмерной графикой, позволяющий милому розовому пожирателю всего сущего избить знакомы врагов и поворовать привычные способности. Что-нибудь новое там наверняка появится, но в целом — просто ещё одна часть известной детской серии.

А вот Yoshi впечатляет как минимум визуально: локации выглядит так, будто они собраны из реальных картонок, банок и прочей утвари. Плюс у героя есть занятная возможность поворачивать, по сути перескакивая на другую плоскость. Уникальной эту фишку уже не назвать, но интересной — запросто.

Выйти оба платформера должны где-то в 2018 году.

Kirby:

 
 

Yoshi:

 
 
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Видео Kirby (Nintendo Switch) Yoshi (Nintendo Switch)
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