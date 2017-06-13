Самое продаваемое аниме за 5–11 июня

«Комические рассказы эпохи Сёва: Новый цикл Сукероку» стартовали скромно — всего 1 305 дисков. Даже ослабившая хватку «Песня для принца 4» продаёт почти столько же на третьей неделе — 1 263 копии, всего их у последнего тома продано 21 320, а средний результат по сезону — 28 364 диска.

У «Юрия на льду» после прошлой недели, когда в топе оказались все шесть томов, наступило затишье — самое время подвести первые итоги. Продажи по томам такие: у первого — 76 742 копии, у второго — 69 094, у третьего — 62 979, у четвёртого — 60 605, у пятого — 59 444, у шестого — 75 925. Средний тираж достиг 67 420 дисков, и это уже четвёртая строчка среди аниме нового века. «Мобильный доспех Гандам: Судьба Поколения» не так уж далеко впереди — у него 68 959 проданных копий.

Стилистика девяностых привлекла к третьей OVA «Тэнти — лишний! Рё-о-ки 4» 6 559 покупателей после двух недель продаж. От тома к тому результаты понемногу растут: было раскуплено 5 629 дисков первого тома, и 6 214 второго.

«Беззвучный голос» добавил ещё 2 222 копии и пересёк рубеж в 50 000 проданных дисков.

Из расширенного топа прошлой недели:

У второго тома «Военной хроники маленькой девочки: Саге о Злой Тане» ещё 573 диска, и всего их теперь 6 906 (−132).

«Габриэль бросает школу», удаляясь из топа, добавила напоследок ещё 383 Blu-ray, установив средний результат сезона в 3 676 экземпляров.

Проданный тираж переиздания «Необычного в магической школе» достиг 5 252 копий, намекая, что второй сезон бы не помешал.