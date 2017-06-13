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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр комедий «Мы — Миллеры» и «Вышибалы» снимет ремейк «Гонок „Пушечное ядро“»

Не можем пройти мимо важных кадровых перестановок в ремейке-перезапуске фильма «Гонки „Пушечное ядро“», ведь ожидания так высоки.

Студия Warner Bros. Pictures назначила нового главного постановщика — режиссёра Роусона Маршалла Тёрбера, снявшего «Вышибал», «Мы — Миллеры» и «Полтора шпиона». Сценарий напишут Томас Леннон и Роберт Бен Гарант (серия «Ночь в музее»).

Тёрбер встал на место Итана Коэна («Крепись!»).

Оригинальное кино 1981 года рассказывало про грандиозную нелегальную гонку через всю американщину: от Коннектикута до Калифорнии. Потом в 1984 году последовало продолжение, а дальше — только мечты исполнителя главной роли (Берта Рейнольдса) о триквеле.

Интересно будет посмотреть на гоночное кино, где водители станут банально соревноваться, а не спасать мир от законов физики. С другой стороны, зрители уже настолько испорчены форсажным франчайзом, что гоночный элемент никого особо не впечатлит, поэтому придётся напирать на юмор.

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 16 марта 2016 годаПерезагруженные гонки «Пушечное ядро»
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