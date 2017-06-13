Spider-Man — 9 минут зрелищного геймплея

На свете не так много игр, геймплей которых оказывается зрелищнее многих голливудских блокбастеров. Но игра Spider-Man от студии Insomniac Games — из таких. Фильму «Человек-паук: Возвращение домой» придётся поднапрячься, если он захочет выдать что-то, сравнимое с местной погоней за вертолётом, или даже с одновременно завораживающими и комичными стелс-атаками Питера Паркера.

Ролик обещает, что Spider-Man выйдет уже в следующем году. Верить датам от Sony, правда, сложновато, особенно таким расплывчатым, но перспектива всё равно вдохновляет.