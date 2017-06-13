E3 2017: Обсуждение конференции Sony в прямом эфире

Дамы и господа, вот оно. Осталась последняя крупная конференция (конечно, вечером мы обязательно посмотрим очередной выпуск Nintendo Direct, но это всё-таки не совсем то). И конференция эта, если прошлые годы можно считать показательными, должна стать самой интересной частью E3. В 8 утра слово возьмёт издательство Sony, из стана которой на этот раз сливов почти не поступало: либо они не хотят анонсировать ничего нового, либо нам предстоит много и с удовольствием удивляться.

Мы эту конференцию обязательно будем смотреть (на YouTube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Гогидзе, Илюхин и Судаков устроят стрим, и есть немалый шанс, что на сей раз в нём получится транслировать не только наши физиономии, но и саму презентацию.

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