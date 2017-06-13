South Park: Phone Destroyer — анонс мобильной игры по «Южному парку»

South Park: The Fractured but Whole задерживается, но всё-таки в 2017 году у фанатов «Южного парка» будет во что поиграть. Если они, конечно, не страдают от аллергии на мобильные игры.

South Park: Phone Destroyer — не порт, а самостоятельная карточно-стратегическая игра с новым сюжетом: вместо фэнтези или супергероики детвора Южного парка увлекается темой «Ковбои против индейцев». После чего Паркера и Стоуна традиционно начинает нести и к конфликту подключаются маги, ангелы, пираты, полиция и даже голуби.

Выглядит, в общем, многообещающе — даром что для мобилок.