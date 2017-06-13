Коротко об аниме: Судьбы и фейерверки

К касту сериала «Боевая песня: Симфодрайв 4» (Senki Zesshō Symphogear AXZ) присоединились Минако Котобуки (Цумуги в «Кейоне»), Щоута Аои (Михаил в «Ярости Бахамута: Происхождении») и Рина Хидака (Эндзю Аихара в «Чёрной пуле»), которые озвучат Сен-Жермен (прекрасная девушка-алхимик, которая одевается в мужские одежды и стремится к совершенству), Калиостро (алхимик, который раньше был мужчиной, но потом встретил Сен-Жермен и получил «совершенное» вечно молодое женское тело, раньше был отъявленным лжецом, но теперь исключительно честен) и Прелати (ещё один алхимик, бывший мужчиной до встречи с Сен-Жермен и получивший «совершенное» женское тело после, раньше его интересовали исключительно удовольствия, но теперь он прилежный учёный). В сериале будет 13 эпизодов и стартует он 1 июля.