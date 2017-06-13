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Коротко об аниме: Судьбы и фейерверки

  • К касту сериала «Боевая песня: Симфодрайв 4» (Senki Zesshō Symphogear AXZ) присоединились Минако Котобуки (Цумуги в «Кейоне»), Щоута Аои (Михаил в «Ярости Бахамута: Происхождении») и Рина Хидака (Эндзю Аихара в «Чёрной пуле»), которые озвучат Сен-Жермен (прекрасная девушка-алхимик, которая одевается в мужские одежды и стремится к совершенству), Калиостро (алхимик, который раньше был мужчиной, но потом встретил Сен-Жермен и получил «совершенное» вечно молодое женское тело, раньше был отъявленным лжецом, но теперь исключительно честен) и Прелати (ещё один алхимик, бывший мужчиной до встречи с Сен-Жермен и получивший «совершенное» женское тело после, раньше его интересовали исключительно удовольствия, но теперь он прилежный учёный). В сериале будет 13 эпизодов и стартует он 1 июля.

  • Две полнометражные компиляции сериала «Волейбол» получили даты выхода: «Волейбол: Гений и чувство» (Haikyu!! Sainō to Sense) появится в японском прокате 15 сентября, а «Волейбол: Битва концепций» (Haikyu!! Concept no Tatakai) — 29 сентября. Кроме того, касту первого фильма присоединились новые сэйю: Муцуки Иванака (Дайске Тачибана в «Луна прекрасна»), Ватару Хатано (Мурасаки в «Хаматоре») и Дайске Накамура (Ямато Акицуки в «Фууке»), которые озвучат Мотому Саваучи, Канео Юда и Хейске Щидо, игроков команды школы Аобадзёсай.

  • У полнометражки «Фейерверк» (Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?) кастинговое пополнение: Такако Мацу, Кана Ханадзава (Акане Цунемори в «Психо-пассе»), Щинтаро Асанума (Сусаноо в «Убийце Акаме»), Тощиюки Тоёнага (Микадо в «Дюрараре») и Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана»). Они озвучат мать Надзуны, классную руководительницу Миуру-сенсей и одноклассников Дзюничи, Кадзухиро и Дзина.

  • Команду сэйю аниме «Любовь и ложь» (Koi to Uso) пополнил Щинноске Тачибана (Сома Асман Кадар в «Чёрном дворецком»). Сериал стартует 3 июля.

  • Сериал «Осомацу-сан 2» (Osomatsu-san 2) стартует в осеннем сезоне.

  • В сериале «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) будет 12 эпизодов.

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 31 маяКоротко об аниме: Ресторан и Бездна
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