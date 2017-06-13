Коротко об аниме: Судьбы и фейерверки

Сериалы «Судьба: Апокриф» (Fate/Apocrypha) и «Дикая пляска мечей» (Katsugeki! Tōken Ranbu) стартуют 1 июля, «Малолетние бездельники» (Tsuredure Children) — 4 июля, «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) — 5 июля, «Монополия моего героя» (Hitorijime My Hero) — 8 июля, «Новая игра 2» (New Game!!) — 11 июля, «Первая гяру» (Hajimete no Gal) и «Добро пожаловать в класс превосходства» (Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e) — 12 июля, «Игроки» (Gamers!) — 13 июля (и в нём будет 12 серий).
Пятый сезон хоррор-антологии «Театр тьмы» (Yamishibai) стартует в июле, от предыдущих его будет отличать то, что сценарии для всех эпизодов написали женщины.
Полнометражка «Приключения Дигимонов три: Фильм пятый» (Digimon Adventure tri. Kyōsei) выйдет в японский прокат 30 сентября.
Сериал «Красавчики из эпохи Сенгоку: Любовь, что пролетает сквозь время» (Ikemen Sengoku: Toki o Kakeru Koi) будет состоять из комедийных пятиминутных эпизодов с CG-модельками персонажей из игры-первоисточника. К касту присоединился Кацуюки Конищи (Камина в «Гуррен-Лагане») в роли Мори Мотонари.
В следующем году сериал «Зов горы» (Yama no Susume) получит третий сезон, а этой осенью нас ждёт OVA «Зов горы: Нынешние воспоминания» (Yama no Susume: Omoide Present).
Сериал «Адский коп» (Inferno Cop) получит второй сезон.
К касту сериала «Боевая песня: Симфодрайв 4» (Senki Zesshō Symphogear AXZ) присоединились Минако Котобуки (Цумуги в «Кейоне»), Щоута Аои (Михаил в «Ярости Бахамута: Происхождении») и Рина Хидака (Эндзю Аихара в «Чёрной пуле»), которые озвучат Сен-Жермен (прекрасная девушка-алхимик, которая одевается в мужские одежды и стремится к совершенству), Калиостро (алхимик, который раньше был мужчиной, но потом встретил Сен-Жермен и получил «совершенное» вечно молодое женское тело, раньше был отъявленным лжецом, но теперь исключительно честен) и Прелати (ещё один алхимик, бывший мужчиной до встречи с Сен-Жермен и получивший «совершенное» женское тело после, раньше его интересовали исключительно удовольствия, но теперь он прилежный учёный). В сериале будет 13 эпизодов и стартует он 1 июля.
Две полнометражные компиляции сериала «Волейбол» получили даты выхода: «Волейбол: Гений и чувство» (Haikyu!! Sainō to Sense) появится в японском прокате 15 сентября, а «Волейбол: Битва концепций» (Haikyu!! Concept no Tatakai) — 29 сентября. Кроме того, касту первого фильма присоединились новые сэйю: Муцуки Иванака (Дайске Тачибана в «Луна прекрасна»), Ватару Хатано (Мурасаки в «Хаматоре») и Дайске Накамура (Ямато Акицуки в «Фууке»), которые озвучат Мотому Саваучи, Канео Юда и Хейске Щидо, игроков команды школы Аобадзёсай.
У полнометражки «Фейерверк» (Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?) кастинговое пополнение: Такако Мацу, Кана Ханадзава (Акане Цунемори в «Психо-пассе»), Щинтаро Асанума (Сусаноо в «Убийце Акаме»), Тощиюки Тоёнага (Микадо в «Дюрараре») и Юуки Кадзи (Эрен в «Атаке на титана»). Они озвучат мать Надзуны, классную руководительницу Миуру-сенсей и одноклассников Дзюничи, Кадзухиро и Дзина.
Команду сэйю аниме «Любовь и ложь» (Koi to Uso) пополнил Щинноске Тачибана (Сома Асман Кадар в «Чёрном дворецком»). Сериал стартует 3 июля.
Сериал «Осомацу-сан 2» (Osomatsu-san 2) стартует в осеннем сезоне.
В сериале «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) будет 12 эпизодов.