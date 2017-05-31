Коротко об аниме: Ресторан и Бездна

Сериал «Боевая женская старшая школа» (Battle Girl High School) стартует 2 июля, «Созданное в Бездне» (Made in Abyss) — 7 июля, «Добро пожаловать в бальный зал» (Ballroom e Yōkoso) — 8 июля.
У сериала «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) кастинговое пополнение: Рей Игаращи (Пресия Тестаросса в «Лиричной волшебнице Нанохе»), Такещи Кусао (Парн в «Хрониках войн острова Лодосс»), Кахо Коуда (Шер Дегре в «Волчьем дожде») и Дзин Яманои (Леон С. Кеннеди в «Обители зла: Вырождении»). Они сыграют Кандзеон Босацу (Милостивую Богиню), Коугайдзи, Кронпринца Натаку и Докугакудзи соответственно. Все, кроме последнего, исполняли те же роли в предыдущих частях франчайза. Аниме стартует 5 июля.
Франчайз «Песня для принца» (Uta no Prince-sama) заполучит полнометражное продолжение.
22 июля в японский прокат выйдет полнометражка «Стеклянная маска: 3-й год, класс Д: Лети, наша VR» (3-Nen D-Gumi Glass no Kamen ~Tobidase Watashi-tachi no VR (Victory Road)~) по мотивам пародийного сериала «Стеклянная маска: 3-й год, класс Д». VR в названии значит, что показывать фильм будут на сцене, куда с помощью голографических технологий спроецируют персонажей.
К касту сериала «Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudō) присоединились Саори Онищи (Айз Валленштайн в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?») и Киёно Ясуно (Конеко в «Хаматоре»). Они озвучат одну из официанток Куро и охотницу за сокровищами Сару. Сериал стартует 3 июля.