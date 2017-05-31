Коротко об аниме: Ресторан и Бездна

22 июля в японский прокат выйдет полнометражка «Стеклянная маска: 3-й год, класс Д: Лети, наша VR» (3-Nen D-Gumi Glass no Kamen ~Tobidase Watashi-tachi no VR (Victory Road)~) по мотивам пародийного сериала «Стеклянная маска: 3-й год, класс Д». VR в названии значит, что показывать фильм будут на сцене, куда с помощью голографических технологий спроецируют персонажей.