 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Супергерои DC против Орлиного когтя» — анонс и трейлер Авторы «Чёрных парусов» расскажут историю царицы Клеопатры на Amazon Новые сериалы 22–28 мая Новости игр — лучшее за неделю Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Sonic Mania — дата выхода

Европейское отделение Sega чуточку облажалось и преждевременно раскрыло дату выхода Sonic Mania в трейлере, опубликованном в сервисе Steam. Ролик уже удалили, но кому какое дело? Однажды попавшую в сеть информацию так легко не спрятать. И теперь мы знаем, что дата выхода Sonic Mania — 15 августа. Как минимум на PC — всё-таки нельзя исключать, что уже анонсированные версии для PS4, Xbox One и Switch выйдут в другую дату. Или что американцы получат игру на пару дней раньше — с консольными релизами бывает и такое.

Sonic Mania, если кто запамятовал — лишь один из двух проектов о синем еже, находящихся сейчас в разработке. Игра должна вернуть франчайз ко временам былой 16-битной славы, а добиться этого Sega решила, доверив разработку не своим внутренним студиям, а группе ярых фанатов, разбирающихся в особенностях «Соников» с Mega Drive едва ли не лучше их создателей. Правда, чтобы не рисковать слишком уж сильно, Sonic Mania решили сделать компиляцией как из новых, так и из классических уровней.

+ Обсудить
Темы
 
Sonic Mania (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 23 июля 2016 годаДвойное возвращение ёжика Соника, часть 1: Sonic Mania 17 октября 2016 годаSonic Mania — трейлер коллекционного издания 17 мартаSonic Mania задерживается, Sonic 2017 обзаводится именем
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Sonic Mania — трейлер коллекционного издания
 
Nintendo Switch — игры в стартовой линейке и за её пределами
 
Sonic Forces — прохождение уровня Green Hill Zone

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-126: Ностальгическая ностальгия
 
Аниме ЕВА-151: Прямая трансляция
 
Сериалы Новые сериалы 21—27 сентября
 
Кино Тизер фильма «Землетрясение»
 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Полный расколбас»
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 33
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика