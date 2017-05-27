Европейское отделение Sega чуточку облажалось и преждевременно раскрыло дату выхода Sonic Mania в трейлере, опубликованном в сервисе Steam. Ролик уже удалили, но кому какое дело? Однажды попавшую в сеть информацию так легко не спрятать. И теперь мы знаем, что дата выхода Sonic Mania — 15 августа. Как минимум на PC — всё-таки нельзя исключать, что уже анонсированные версии для PS4, Xbox One и Switch выйдут в другую дату. Или что американцы получат игру на пару дней раньше — с консольными релизами бывает и такое.

Sonic Mania, если кто запамятовал — лишь один из двух проектов о синем еже, находящихся сейчас в разработке. Игра должна вернуть франчайз ко временам былой 16-битной славы, а добиться этого Sega решила, доверив разработку не своим внутренним студиям, а группе ярых фанатов, разбирающихся в особенностях «Соников» с Mega Drive едва ли не лучше их создателей. Правда, чтобы не рисковать слишком уж сильно, Sonic Mania решили сделать компиляцией как из новых, так и из классических уровней.