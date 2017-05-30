IM Global Television продюсирует научно-фантастическую драму о счастье

Продюсерская студия IM Global Television отвоевала у конкурентов право на экранизацию книги The Happiness Machine за авторством Кэти Уильямс. Научно-фантастическому роману ещё только предстоит появиться на магазинных полках.

События драмы разворачиваются в мире, где технологии достигли настолько высокого уровня, что в состоянии почти со стопроцентной точностью определить, что нужно каждому человеку для счастья. Особое устройство считывает ДНК реципиента и составляет особый план по усовершенствованию его или её бытия, к которому прилагается список индивидуальных рекомендации по достижению счастья — от рутинных до экстравагантных. Роман повествует о том, как повлияла на жизни нескольких персонажей эта новая технология осчастливливания.

Творческую команду многосерийного проекта ещё только предстоит сформировать, но уже известно, что сценарной адаптацией займётся Патрик Тобин («Торт»).