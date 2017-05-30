 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю HBO продлил на пятый сезон «Кремниевую долину» и на седьмой сезон — «Вице-президента» «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура» Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

IM Global Television продюсирует научно-фантастическую драму о счастье

Продюсерская студия IM Global Television отвоевала у конкурентов право на экранизацию книги The Happiness Machine за авторством Кэти Уильямс. Научно-фантастическому роману ещё только предстоит появиться на магазинных полках.

События драмы разворачиваются в мире, где технологии достигли настолько высокого уровня, что в состоянии почти со стопроцентной точностью определить, что нужно каждому человеку для счастья. Особое устройство считывает ДНК реципиента и составляет особый план по усовершенствованию его или её бытия, к которому прилагается список индивидуальных рекомендации по достижению счастья — от рутинных до экстравагантных. Роман повествует о том, как повлияла на жизни нескольких персонажей эта новая технология осчастливливания.

Творческую команду многосерийного проекта ещё только предстоит сформировать, но уже известно, что сценарной адаптацией займётся Патрик Тобин («Торт»).

+ Обсудить
 25 апреляIM Global TV экранизирует «Чёрный отряд» Глена Кука 18 апреляMarVista и IM Global TV готовят сериал «Кинг-Конг: Остров черепа» 10 маяСудья Дредд отправляется на телеэкраны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Обзор за 100 секунд. Выпуск 11: «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Трейлер фильма «Ужастики»
 
Кино Второй трейлер фильма «Охотники за привидениями»
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — третий трейлер
 
Игры Рецензия на игру Uncharted 4: A Thief's End
 
Кино Постеры: «Терминатор. Генезис»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика