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Marvel vs. Capcom: Infinite — четвёртый трейлер и анонс демоверсии

Новый ролик Marvel vs. Capcom: Infinite не только продолжает традицию интересных сюжетных трейлеров, но и добавляет Зеро к списку участвующих в повествовании персонажей. Это, правда, оценят далеко не все, но фанатам серии Mega Man X — радость. Тем более что в списке слитых персонажей его не числилось, так что появление красного робота с джедайским мечом — приятный сюрприз.

Нормальных же людей может порадовать другое известие: уже сегодня на PS4 и Xbox One появится демоверсия сюжетного режима Marvel vs. Capcom: Infinite. Сама же игра, напоминаем, выйдет 19 сентября.

 
 
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Видео Marvel vs. Capcom: Infinite (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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