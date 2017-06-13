Marvel vs. Capcom: Infinite — четвёртый трейлер и анонс демоверсии

Новый ролик Marvel vs. Capcom: Infinite не только продолжает традицию интересных сюжетных трейлеров, но и добавляет Зеро к списку участвующих в повествовании персонажей. Это, правда, оценят далеко не все, но фанатам серии Mega Man X — радость. Тем более что в списке слитых персонажей его не числилось, так что появление красного робота с джедайским мечом — приятный сюрприз.

Нормальных же людей может порадовать другое известие: уже сегодня на PS4 и Xbox One появится демоверсия сюжетного режима Marvel vs. Capcom: Infinite. Сама же игра, напоминаем, выйдет 19 сентября.