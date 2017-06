Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — анонс и трейлер дополнения

Sony продемонстрировала DLC к своему успешному блокбастеру Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds и всё-то в нём хорошо... но отличий от основной игры в ролике, конечно, маловато. Идея переместить действия в «заснеженные поля» имела бы куда больше смысла, не будь изрядная часть карты в Horizon Zero Dawn покрыта снегом изначально. Впрочем, больше отличной игры — это всё равно здорово.

Выйти дополнение Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds должно где-то в этом году. О цене и продолжительности остаётся лишь догадываться.