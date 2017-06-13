 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Даты проведения выставки E3 2017 и крупных конференций Выход финального сезона «Игры престолов» может задержаться до 2019 года Почём Сапковский «Ведьмака» продавал Новые сериалы 29 мая — 4 июня Съёмки «Топ Гана 2» могут начаться в следующем году
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — анонс и трейлер дополнения

Sony продемонстрировала DLC к своему успешному блокбастеру Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds и всё-то в нём хорошо... но отличий от основной игры в ролике, конечно, маловато. Идея переместить действия в «заснеженные поля» имела бы куда больше смысла, не будь изрядная часть карты в Horizon Zero Dawn покрыта снегом изначально. Впрочем, больше отличной игры — это всё равно здорово.

Выйти дополнение Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds должно где-то в этом году. О цене и продолжительности остаётся лишь догадываться.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (PlayStation 4) Horizon: Zero Dawn (PlayStation 4)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The Game Awards 2015: список победителей и комментарии к трансляции
 
Номинанты церемонии The Game Awards 2015
 
Трейлер и кадры с E3-2015 игры Horizon: Zero Dawn

Тоже интересно

 
Кино Постер фильма «Джон Уик 2»
 
Кино Критика новинок проката
 
Сериалы До окончания «Игры престолов» остаётся 13 эпизодов
 
Кино Российский прокат «Дэдпула» на английском языке
 
Кино «Салют-7» — трейлер и постер
 
Кино «Джон Уик 2» — постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика