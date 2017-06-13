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God of War — пятиминутный трейлер

Кто-нибудь удивится, если мы скажем, что трейлер новой части God of War оказался очень брутальным и зрелищным? Нет, конечно же нет. Но пять предсказуемо зрелищных минут — это всё равно пять зрелищных минут. И внимания вашего они заслуживают однозначно.

Игру, кстати, собираются выпустить уже в начале 2018 года. А ещё её, похоже, твёрдо решили назвать именно God of War без какого-либо подзаголовка. Ох уж эта вредная привычка давать одинаковые названия нескольким произведением в одном франчайзе — особенно когда новая часть является продолжением, а не перезапуском.

 
 
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 16 июня 2016 годаGod of War IV: Кратос в Скандинавии
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