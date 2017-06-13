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Days Gone — второй трейлер

У зрелищной семиминутной демонстрации Days Gone есть только один явный недостаток — в конце ролика нет даже примерной даты релиза этой многообещающей игры.

Зато в нём хватает всего остального: тут и смена погоды, и толпы монстров, и стрельба по волкам с мотоцикла в замедлении, и опасные ловушки, и использование орд зомби для устранения врагов-людей, и в меру драматичные заставки, и внимание к деталям. Может, The Last of Us и впечатлял чуть сильнее (особенно в своё время), но Days Gone обещает схожий уровень исполнения в игре с открытым миром. Если уж и выпускать постапокалипсис с зобмиподобными монстрами, то вот такой.

 
 
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Видео Days Gone (PlayStation 4)
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