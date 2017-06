Days Gone — второй трейлер

У зрелищной семиминутной демонстрации Days Gone есть только один явный недостаток — в конце ролика нет даже примерной даты релиза этой многообещающей игры.

Зато в нём хватает всего остального: тут и смена погоды, и толпы монстров, и стрельба по волкам с мотоцикла в замедлении, и опасные ловушки, и использование орд зомби для устранения врагов-людей, и в меру драматичные заставки, и внимание к деталям. Может, The Last of Us и впечатлял чуть сильнее (особенно в своё время), но Days Gone обещает схожий уровень исполнения в игре с открытым миром. Если уж и выпускать постапокалипсис с зобмиподобными монстрами, то вот такой.