Metroid: Samus Returns — анонс полигонального ремейка Metroid 2

Оказывается, в закромах у Nintendo находился не только логотип Metroid Prime 4, но и полноценный анонс по франчайзу Metroid. Просто издательство почему-то решило не расширять откровенно короткую презентацию за счёт игр с 3DS. Странно, но жаловаться мы уже не будем, ведь анонс-то не впечатляет.

Теперь стало ясно, ради чего компания Nintendo предприняла бессмысленную попытку изжить Another Metroid 2 Remake: у неё в разработке обнаружился собственный ремейк. Выглядел он посредственно и сравнения с плодом 8 лет фанатичных трудов не выдерживал — пришлось «исправлять» досадное недоразумение.

Но Metroid: Samus Returns смотрелся бы плохо и без Another Metroid 2 Remake — остальные игры серии ведь никуда не делись. Metroid: Zero Mission, Super Metroid и Metroid Fusion — три из четырёх частей двухмерной серии были выполнены в едином 16-битном стиле, и для полноты картины им не хватало лишь соответствующего ремейка второй части. Фанаты это понимали — потому Another Metroid 2 Remake и выглядит так, как выглядит. Nintendo же в очередной раз расписалась в непонимании того, что нужно поклонникам серии, и позвала авторов средненькой Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate делать мультяшно-полигональную версию приключений Самус для 3DS.

Если же отвлечься от графики и того, что куда лучшая версия Metroid 2 уже доступна бесплатно на PC, то создатели Metroid: Samus Returns обещают немалое количество новых контента и способностей, а также ценник в $ 40 и релиз 15 сентября.