Десятисерийный мистический триллер «Призрак дома на холме» от потокового сервиса Netflix занялся формированием актёрского состава — первым в кастинг-лист проекта зачислен Михил Хаушман (фильмы «Век Адалин», «Дикая», сериал «Игра престолов).

Мистический триллер — современное переосмысление опубликованного в 1959 году одноимённого классического романа Ширли Джексон — повествует о старинной усадьбе, снискавшей у местных жителей дурную славу дома, кишащего привидениями. Однако суеверный ужас окружающих не помешал целой компании приезжих поселиться в поместье для изучения происходящей там чертовщины. Михил Хаушман сыграет Стивена Крейна — автора книг о мистике и старшего из ныне живущих потомков рода Крейнов — владельцев мрачного особняка на холме.

Литературный первоисточник, признанный одной из лучших историй о призраках XX столетия, успел пережить две полнометражные адаптации — в 1963 и 1999 годах.

Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус») займётся сценарием, режиссурой и выступит в качестве исполнительного продюсера проекта наряду с коллегой по кинокартине «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси, а также Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви. Производственный процесс возглавят студия Стивена Спилберга Amblin TV и Paramount TV.