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Эдгар Райт согласился подумать над продолжением «Малыша на драйве»

Режиссёр Эдгар Райт подозрительно быстро заговорил о сиквеле его последнего фильма «Малыш на драйве»:

Студия (Sony) уже попросила меня подумать над сценарием [«Малыша на драйве 2»] и в этом случае сиквел действительно возможен, потому что существует пространство для развития персонажей. В конце истории Малыш оказался в новых для него условиях. В большинстве сиквелов необходимо возвращать героев в первоначальное положение, если нет новых высот. Думаю, «Малыш на драйве» отличается в лучшую сторону и если снимать ещё одну часть, то его вовлечённость в преступления уже может быть другой, не на условиях новичка.

Важно понимать, что далеко не все фильмы Райта вообще предполагают продолжение. Сам Эдгар считает, что из всех предыдущих лент только «Типа крутые легавые» могут рассчитывать на сиквел. И экшен-комедия про суперполицейского Николаса Эйнджела за всё время проката заработала только $ 80,5 млн, а «Малыш на драйве» уже собрал $ 45,9 млн.

В России кино выходит 24 августа 2017 года.

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Малыш на драйве
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