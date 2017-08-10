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Первоисточники: www.animenewsnetwork.ccwww.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Хакумей и Микочи» — анонс слайса про лилипутов
Промо-арт аниме «Хакумей и Микочи»

В производство запущена телевизионная экранизация фэнтези Кащики Такуто «Хакумей и Микочи» (Hakumei to Mikochi) про обитающих в лесу девочек… с одной маленьким нюансом: ростом они всего девять сантиметров каждая. Экранизацией всего этого займётся студия Lerche.

Миниатюрные Хакумей и Микочи проживают в маленьком доме внутри дерева, приручая насекомых и птиц, делая зонты из листьев, собирая грибы и ягоды и занимаясь прочими жизненными вещами. Это история об их миниатюрных, но полных радости жизнях в фантастическом мире маленьких людей и богов.

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Хакумей и Микочи (Hakumei to Mikochi)
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Сериалы
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Игры
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Аниме
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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