«Хакумей и Микочи» — анонс слайса про лилипутов

В производство запущена телевизионная экранизация фэнтези Кащики Такуто «Хакумей и Микочи» (Hakumei to Mikochi) про обитающих в лесу девочек… с одной маленьким нюансом: ростом они всего девять сантиметров каждая. Экранизацией всего этого займётся студия Lerche.

Миниатюрные Хакумей и Микочи проживают в маленьком доме внутри дерева, приручая насекомых и птиц, делая зонты из листьев, собирая грибы и ягоды и занимаясь прочими жизненными вещами. Это история об их миниатюрных, но полных радости жизнях в фантастическом мире маленьких людей и богов.