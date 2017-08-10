«Твоё имя» — дублированный трейлер

У стартующего в российском прокате 7 сентября фильма Макото Синкая «Твоё имя» (Kimi no Na wa) появился первый российский трейлер, по которому можно оценить качество дубляжа, а заодно и официальный синопсис.

Таинственная и романтичная история о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Тако решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху, но способны ли они узнать друг друга в реальной жизни?