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«Твоё имя» Макото Синкая осенью выйдет в российский прокат

7 сентября — обведите эту дату в календаре, ведь именно в этот знаменательный день в российский кинопрокат выйдет анимационный фильм японского режиссёра-визионера Макото Синкая «Твоё имя» (Kimi no Na wa). В японском прокате картина появилась 26 августа 2016 года и в клочья порвала местный бокс-офис, собрав попутно кучу восторженных отзывов, а затем с триумфом прошла по всему миру, став самым кассовым аниме в истории (даже оскароносные «Унесённые призраками» самого Хаяо Миядзаки остались позади).

О российском релизе пока известно следующее. Во-первых, выпускает фильм компания «Экспонента» на двух сотнях экранов. Во-вторых, прокатчики обещают расстараться с переводом, чтобы удовлетворить даже самых привередливых анимешников. В-третьих, дата 7 сентября выбрана сознательно — тут и начало учебного года, и отсутствие прямых конкурентов в прокате.

В центре сюжета «истории о чудесах и любви» оказываются Мицуха и Таки. Мицуха — старшеклассница из провинциального городка, затерянного в горах. Её отец — местный мэр, который редко бывает дома, так что большую часть времени она живёт с младшей сестрой, учащейся в начальной школе, и бабушкой. Мицуха — честная девушка, но ей не нравятся обычаи её семейного синтоистского храма и тот факт, что отец опять участвует в выборах. И вообще, её не прельщает жизнь в сельской местности, вместо этого она мечтает о чудесах большого Токио. И однажды ей снится, что она парень из столицы... Таки — старшеклассник, живущий в центре Токио. Он общается с друзьями и работает на полставки в итальянском ресторане, интересуется архитектурой и прочими изящными искусствами. Однажды Таки видит сон, в котором он оказывается школьницей из горного городка, в котором никогда не бывал...

И заодно оригинальный трейлер:

 
 
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Видео Твоё имя (Kimi no Na wa.)
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