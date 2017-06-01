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Kerbal Space Program в руках Take-Two

Совсем недавно мы писали о том, что Valve прибрала к рукам часть создателей популярной инди-игры Kerbal Space Program. И вот неожиданно состоялся другой анонс, связанный с KSP: симулятор строительства космических аппаратов прибрало к рукам издательство Take-Two.

При этом в анонсе говорится о покупке именно игры и прав на потенциальный франчайз, а не студии Squad, её породившей. Но авторы обещают, что на фанатах это изменение не отразится. Дескать, мешать уже существующим планам Take-Two не собирается, дополнения никуда не денутся, а их цена для фанатов поддержавших Kerbal Space Program на ранних этапах разработки (до конца апреля 2013), будет и впредь равняться нулю.

Все мы, однако, понимаем, что как-то общество Take-Two на разработку Kerbal Space Program обязательно повлияет. Но остаётся лишь гадать, как именно.

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Kerbal Space Program (Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux)
 24 маяValve наняла разработчиков Kerbal Space Program
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